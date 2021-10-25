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"Почта России" запустила доставку посылок роботами-курьерами "Яндекса" в Москве

"Почта России" запустила доставку посылок роботами-курьерами "Яндекса" в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - "Почта России" начинает доставлять посылки с помощью беспилотных роботов-доставщиков "Яндекса" в Москве, говорится в сообщении почтового оператора.

На первом этапе 36 "Роверов" будут доставлять посылки из 27 отделений в Москве. На запуске проекта доставка осуществляется из 4 отделений района Хамовники. В течение месяца будут подключены еще 23 отделения, расположенные около метро "Белорусская", "Сокол", "Аэропорт", "Цветной бульвар", в Раменках и в других районах. Радиус доставки составит 2 километра.

"Яндекс" в проекте выступает как логистический партнер, предоставляя "Почте России" своих роботов нового поколения и осуществляя их техническое обслуживание.

Воспользоваться услугой можно будет через приложение "Почты" на Android. Если пользователь находится в зоне покрытия, то после выбора доставки посылки до дома он увидит опцию с рободоставкой в интерфейсе мобильного приложения. На старте стоимость составит 1 рубль. Статус доставки можно будет отслеживать в приложении "Почты". Когда робот доставит посылку к подъезду дома, пользователь получит уведомление. Далее ему придет проверочный код в смс, который нужно будет ввести в приложении. Робот откроет крышку, и посылку можно будет забрать.

"Бурный рост и развитие e-commerce неизбежно трансформируют процессы доставки. Логистика становится наиболее емкой для роботизации отраслью, где технологии меняют процессы на всех этапах: от первой и до последней мили. "Почта России" открыта для инноваций, которые делают наши услуги более комфортными для клиентов. Мы рады протестировать одну из опций доставки без участия человека, создать и детально изучить бизнес-процесс", - приводятся в сообщении слова директора по инновациям "Почты России" Станислава Чернина.

Почта России Яндекс Москва

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