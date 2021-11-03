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"Яндекс" доверит доставку продуктов в Дубае роботам-курьерам

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - "Яндекс" сообщил, что в 2022 году запустит в порядке эксперимента доставку продуктов из сети супермаркетов Carrefour в Дубае с помощью роботов-курьеров. Заказать и отследить перемещение робота с продуктами можно будет в приложении местного Carrefour.

Ранее "Яндекс" заключил соглашение о намерениях с Majid Al Futtaim - холдинговой компанией, которой принадлежит ряд торговых центров и розничных магазинов на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Азии.

"Яндекс" начал тестировать робота-курьера с конца 2019 года. На первом этапе робот работал в штаб-квартире интернет-компании, позднее его использовали для доставки документов на территории "Сколково". В конце 2020 года он начал разносить заказы из ресторанов в Москве.

Сейчас, помимо России, роботы-курьеры доставляют заказы в Энн-Арбор, США. "Яндекс" также планирует запустить робота-доставщика в Израиле и Южной Корее.

Яндекс Carrefour Дубай ОАЭ Majid Al Futtaim США Израиль Москва Сколково

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