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Театру МДМ грозит до 90 суток закрытия за нарушение COVID-мер

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Столичный Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики COVID-19 в театре МДМ (Московский дворец молодежи), заведению грозит штраф или временное закрытие, сообщил главный специалист-эксперт столичного управления ведомства Шамиль Мустафаев.

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"Специалистами Роспотребнадзора проведено обследование театра МДМ, в ходе которого установлены многочисленные нарушения антиковидных мер", - сказал Мустафаев.

Он добавил, что в театре обнаружили нарушения социальной дистанции, скопления людей, часть из которых была без масок, а также нарушения дезинфекции.

По статье 6.3 КоАП РФ театру грозит штраф до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

Москва МДМ коронавирус

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