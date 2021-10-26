Москвичей с начала года оштрафовали на 126 млн руб. за нарушение COVID-мер
Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Московский Роспотребнадзор за нарушение мер профилактики COVID-19 составил с начала года 5 813 административных протоколов. Общая сумма наложенных штрафов составила около 126 млн рублей. Об этом сообщили в столичном управлении службы.
Протоколы составлялись в отношении граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Временно опечатали 373 объекта.
Нарушения состояли в невыполнении санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения коронавируса.