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Москвичей с начала года оштрафовали на 126 млн руб. за нарушение COVID-мер

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Московский Роспотребнадзор за нарушение мер профилактики COVID-19 составил с начала года 5 813 административных протоколов. Общая сумма наложенных штрафов составила около 126 млн рублей. Об этом сообщили в столичном управлении службы.

Протоколы составлялись в отношении граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Временно опечатали 373 объекта.

Нарушения состояли в невыполнении санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения коронавируса.

Роспотребнадзор коронавирус

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