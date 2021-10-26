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Мужчина, женщина и ребенок убиты на западе Москвы

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Мужчина, женщина и ребенок найдены убитыми на западе Москвы, сообщила официальный представитель столичного главка следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Днем 26 октября в квартире жилого дома, расположенного по улице Мосфильмовской, обнаружены тела женщины, мужчины, а также несовершеннолетнего ребенка с признаками насильственной смерти", - сказала Иванова во вторник журналистам.

Она отметила, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

"На место выехал руководитель главного следственного управления по Москве Андрей Стрижов. В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавила Иванова.

Москва СКР Юлия Иванова

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