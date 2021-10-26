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Убитыми на западе Москвы оказались отсидевший срок экс-банкир, его жена и сын

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Главой семьи, убитой на Мосфильмовской улице на западе столицы, оказался бывший замруководителя московского филиала "Смоленского банка" Михаил Яхонтов, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Установлены личности убитых. Это 39-летняя Антонина Носырева, ее 8-летний сын Глеб Яхонтов и 57-летний муж Михаил Яхонтов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Яхонтов-старший - бывший замруководителя московского филиала "Смоленского банка", в 2019 году был приговорен к шести годам лишения свободы по уголовному делу от 2016 года о преднамеренном банкротстве и выводе средств за рубеж.

Бывший банкир вышел на свободу в 2020 году.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в июне этого года в отношении Яхонтова приставами возбуждено исполнительное производство о принудительном взыскании более 8,4 млрд рублей по решению Тверского суда Москвы от 2019 года.

Ранее официальный представитель столичного управления следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила журналистам, что днем во вторник в квартире жилого дома на улице Мосфильмовской были обнаружены тела женщины, мужчины, а также несовершеннолетнего ребенка с признаками насильственной смерти.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

В свою очередь представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в надзорном ведомстве.

Москва

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