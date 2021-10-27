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Причиной взрыва газа в доме в Красногорске могла стать резка трубы

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Взрыв газа в пятиэтажном доме в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, произошел из-за самостоятельного ремонта в одной из квартир. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

"Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительным данным, в квартире проходил ремонт, рабочий резал газовую трубу, не отключив подачу газа. Хозяин квартиры также был на месте", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет, разрушений конструктивных элементов дома не выявлено.

По данным проверки, внутренний газопровод не поврежден, утечек газа нет. Без газоснабжения находится один подъезд, добавили в подмосковном министерстве. Точные причины происшествия уточняются.

Ранее информированный источник сообщил, что в подмосковном Красногорске по адресу Железнодорожный проезд, дом 9 при проведении ремонтных работ произошел взрыв газа. Повреждена перегородка между кухней и комнатой (перегородка не несущая), выбиты оконные рамы, отметил собеседник агентства.

Во вторник, 26 октября, в пятиэтажном доме в подмосковном городе Видное также взорвался газ. Разрушилась одна из стен здания, погибших и пострадавших нет.

Московская область Красногорск

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