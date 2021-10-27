Взрыв газа произошел в доме в подмосковном Красногорске

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Взрыв газа произошел в подмосковном Красногорске, пострадавших нет, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В Красногорске по адресу Железнодорожный проезд, дом 9 при проведении ремонтных работ произошел взрыв газа, сказал собеседник агентства. "Повреждена перегородка между кухней и комнатой (перегородка не несущая), выбиты оконные рамы", - заявил источник.

Собеседник агентства отметил, что в доме три подъезда, пять этажей, он многоквартирный, газифицированный. Пострадавших и погибших в результате инцидента нет.

В прокуратуре Московской области сообщили о начале проверки в связи с инцидентом.

"Информация о пострадавших уточняется. В ходе проверки, проведение которой поручено Красногорской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования", - cказали в надзорном ведомстве.

Накануне, 26 октября, в пятиэтажном доме в подмосковном городе Видное произошел взрыв газа, в результате была разрушена одна из стен здания, никто не погиб и не пострадал.