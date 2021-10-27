Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Взрыв газа произошел в доме в подмосковном Красногорске

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Взрыв газа произошел в подмосковном Красногорске, пострадавших нет, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В Красногорске по адресу Железнодорожный проезд, дом 9 при проведении ремонтных работ произошел взрыв газа, сказал собеседник агентства. "Повреждена перегородка между кухней и комнатой (перегородка не несущая), выбиты оконные рамы", - заявил источник.

Собеседник агентства отметил, что в доме три подъезда, пять этажей, он многоквартирный, газифицированный. Пострадавших и погибших в результате инцидента нет.

В прокуратуре Московской области сообщили о начале проверки в связи с инцидентом.

"Информация о пострадавших уточняется. В ходе проверки, проведение которой поручено Красногорской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования", - cказали в надзорном ведомстве.

Накануне, 26 октября, в пятиэтажном доме в подмосковном городе Видное произошел взрыв газа, в результате была разрушена одна из стен здания, никто не погиб и не пострадал.

Подмосковье Красногорск

Новости по теме

Новости

FT сообщила о предложении Москвы Кишиневу отказаться от ассоциации с ЕС ради газа

FT сообщила о предложении Москвы Кишиневу отказаться от ассоциации с ЕС ради газа
Пандемия коронавируса

Голикова сказала, что период нерабочих дней будет коротким при соблюдении ограничений

ФАС возбудила дело против Apple

ФАС возбудила дело против Apple
Пандемия коронавируса

Правительство Израиля признает прививку "Спутником V"

Правительство Израиля признает прививку "Спутником V"
Пандемия коронавируса

Иркутская область введет QR-коды в торговых центрах площадью более 1 тысячи кв. метров

Иркутская область введет QR-коды в торговых центрах площадью более 1 тысячи кв. метров

S7 с 20 декабря запускает прямые рейсы из Улан-Удэ на Пхукет

S7 с 20 декабря запускает прямые рейсы из Улан-Удэ на Пхукет

Авиабилеты из РФ на курорты Турции и Египта подорожали до 350-450 тысяч рублей

Из астраханской психбольницы сбежал член банды Басаева и Хаттаба

Из астраханской психбольницы сбежал член банды Басаева и Хаттаба

СКР намерен расследовать действия украинских военных в донбасском селе

Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID-19 в Кабардино-Балкарии за месяц выросла на 71%

Заболеваемость COVID-19 в Кабардино-Балкарии за месяц выросла на 71%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });