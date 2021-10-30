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Из хранилища московского музея пропал рисунок авангардиста Янкилевского

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Представители столичного музея обратились в полицию в связи с пропажей из своего хранилища рисунка художника Владимира Янкилевского, сообщил "Интерфаксу" в субботу осведомленный источник.

Как рассказал собеседник агентства, заявление в полицию поступило накануне от представителя Московского музея современного искусства, который сообщил, что при подготовке папки для длительного хранения обнаружена пропажа "Рисунка к триптиху" 1970 года.

По его словам, сумма ущерба, причиненного музею, устанавливается.

В свою очередь в пресс-службе столичного главка МВД "Интерфаксу" подтвердили информацию об инциденте, проводится проверка.

Владимир Янкилевский - известный советский художник концептуалист, представитель так называемого неофициального искусства.

В 1962 году его работы были среди прочих представлены на выставке "XXX лет лет МОСХа", которую раскритиковал секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.

Художник скончался в 2018 году в возрасте 79 лет.

Москва Владимир Янкилевский

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