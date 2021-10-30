В ММОМА подтвердили пропажу рисунка Владимира Янкилевского

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Московском музее современного искусства (ММОМА) подтвердили пропажу графического листа "Рисунок к триптиху" Владимира Янкилевского, сообщили "Интерфаксу" в музее.

"Во время подготовки работ к постоянному хранению в запаснике сотрудниками Московского музея современного искусства была обнаружена пропажа графического листа "Рисунок к триптиху", созданного в 1970 году Владимиром Янкилевским (…) о факте пропажи было сообщено департаменту культуры Москвы и правоохранительным органам", - сообщили в музее агентству.

Уточняется, что на данный момент поиски работы продолжаются. Cотрудники полиции провели осмотр фондохранилища, а музеем была проведена внеплановая проверка всех работ в запасниках.

В музее выразили надежду на то, что ситуация является "всего лишь недоразумением, и произведение будет в скором времени обнаружено".

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что представители Московского музея современного искусства обратились в полицию в связи с пропажей из хранилища "Рисунка к триптиху" 1970 года. По его словам, сумма ущерба устанавливается. В пресс-службе столичного главка МВД "Интерфаксу" подтвердили информацию об инциденте.

Янкилевский - известный советский художник-концептуалист, представитель "неофициального искусства". В 1962 году его работы были среди прочих представлены на выставке "XXX лет лет МОСХа", которую раскритиковал секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.

Художник скончался в 2018 году в возрасте 79 лет.