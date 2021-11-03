Коммуникации не повредились при провале грунта на Краснопресненской набережной

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - При провале грунта на Краснопресненской набережной в Москве не были повреждены городские коммуникации, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"На объект были вызваны городские службы для проверки работоспособности инженерных коммуникаций, находящихся в зоне влияния строительства. Сотрудники оперативных служб повреждений городских коммуникаций не зафиксировали", - говорится в сообщении.

Многофункциональный высотный жилой комплекс Capital Towers возводится на Краснопресненской набережной в районе Пресненский.

Застройщик – ООО "Мегаполис Груп" (Капитал Групп), технический заказчик – ООО "Стройпроект", генподрядчик – АО "Ант Япы Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети".

"При выемке грунта на пятом ярусе котлована произошло поступление воды и грунтовой массы в разрабатываемый котлован со стороны проектируемого проезда (между площадкой строительства и бытовым городком). В результате на местном проезде образовалась воронка. Участок проезда огорожен", - сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Он пояснил, что в ходе ликвидации поступления воды и грунтовой массы проводился постоянный мониторинг конструкций стены в грунте. Поступление воды в котлован полностью прекратилось в тот же вечер.

На данный момент технический заказчик с привлечением ОАО "Научно-исследовательский центр "Строительство" и НИИОСП им. Герсеванова разрабатывает мероприятия по устранению последствий происшествия.

"Пострадавших нет, потребители от городских инженерных сетей не отключались. Ситуация на объекте находится на жестком контроле Мосгосстройнадзора", - подчеркнул Войстратенко.

Грунт провалился на Краснопресненской набережной в ночь на среду. Длина ямы, по сообщениям СМИ, достигла 30 метров, а ширина – 20 метров.