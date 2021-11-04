Синоптики спрогнозировали усиление ветра в Москве

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил с пятницы уровень погодной опасности в Москве до "желтого" уровня из-за сильного ветра.

Как уточняет метеослужба, предупреждение действует с 12:00 пятницы до 12:00 воскресенья.

Ожидается, что порывы ветра в столичном регионе могут достигать 17 м/с.

"Желтый" уровень означает, что погода потенциально опасна.

По прогнозу Гидрометцентра, 5 ноября в Москве потеплеет до 11-13 градусов. В городе будет облачно и дождливо.

В субботу дневные температуры в столице не превысят 7-9, в воскресенье - 3-5 градусов. Местами пройдут небольшие дожди.