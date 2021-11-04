Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Синоптики спрогнозировали усиление ветра в Москве

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил с пятницы уровень погодной опасности в Москве до "желтого" уровня из-за сильного ветра.

Как уточняет метеослужба, предупреждение действует с 12:00 пятницы до 12:00 воскресенья.

Ожидается, что порывы ветра в столичном регионе могут достигать 17 м/с.

"Желтый" уровень означает, что погода потенциально опасна.

По прогнозу Гидрометцентра, 5 ноября в Москве потеплеет до 11-13 градусов. В городе будет облачно и дождливо.

В субботу дневные температуры в столице не превысят 7-9, в воскресенье - 3-5 градусов. Местами пройдут небольшие дожди.

Москва Гидрометцентр

Новости

Власти Москвы предупредили о возможной активизации лжекоммунальщиков

Власти Москвы предупредили о возможной активизации лжекоммунальщиков
Пандемия коронавируса

Число излечившихся от COVID в Москве за сутки превысило количество заболевших

Пандемия коронавируса

Вузы Москвы и области планируют постепенно переходить к системе COVID-free

Вузы Москвы и области планируют постепенно переходить к системе COVID-free

Москвичам пообещали теплую, но дождливую погоду до конца недели

Москвичам пообещали теплую, но дождливую погоду до конца недели

В Подмосковье с 8 ноября отменят режим нерабочих дней

Нерабочие дни в Москве продлевать не будут

Нерабочие дни в Москве продлевать не будут

Скорость на четырех улицах в центре столицы снизят до 30 км/ч

Скорость на четырех улицах в центре столицы снизят до 30 км/ч

Суточная заболеваемость COVID в Москве выросла после резкого снижения накануне

Задержек рейсов из-за тумана в аэропортах Москвы стало меньше

Организатор "Русского марша" Зайцев в Москве сообщил о своем задержании

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });