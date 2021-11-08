МЧС предупредило о мокром снеге и гололеде в Москве в ночь на вторник

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Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Москве с 21:00 понедельника и до 9 утра вторника вероятны дождь, мокрый снег и просто снег с сильным ветром, похолодание ниже нуля градусов и гололед, сообщил региональный главк МЧС.

Скорость ветра при порывах может усиливаться до 17 метров в секунду.

В течение дня вторника в столице продолжит холодать, возможна сильная гололедица.

В связи с этим МЧС призвало водителей в соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, а также не парковаться под деревьями.