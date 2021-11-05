СК по Москве начал проверку после нападения 4 человек на мужчину с ребенком

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР по Москве начало доследственную проверку по факту предполагаемой драки на территории Новой Москвы.

На сайте ведомства отмечается, что проверка начата после публикации в СМИ сообщений о вероятном нападении группы мужчин на местного жителя с ребенком.

Следователи изучат камеры видеонаблюдения, в настоящее время устанавливаются все участники инцидента. В рамках проверки будет дана правовая оценка происшествия на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее СМИ и анонимные телеграм-каналы опубликовали видео, на котором группа из четырех человек нападает на мужчину с ребенком. На видео слышно, как мужчина указывает противникам, что он с ребенком. Нападавшие продолжили наносить ему удары и в нецензурной форме заявили, что их это не волнует. Автор видео сообщал, что инцидент произошел в районе Новые Ватутинки.

Проверку проводит следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому административным округам.

Также проверку взяла на контроль прокуратура.