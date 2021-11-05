Дело о хулиганстве возбуждено после нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве

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Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Московская полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве на территории микрорайона Новые Ватутинки, где несколько мужчин напали на отца с ребенком.

Санкция по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору) предполагает наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

Как сообщили в ГУ МВД России по Москве, личность отца несовершеннолетнего ребёнка установлена. Сейчас его опрашивают.

Ранее стало известно, что в Новых Ватутинках группа из четырех мужчин напала на отца с ребенком. СК по Москве начал проверку. Представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что дело по факту нападения на мужчину с ребенком передано в территориальный орган столичного Следственного комитета.

В пятницу СМИ и анонимные телеграм-каналы опубликовали видео, на котором группа из четырех человек нападает на мужчину с ребенком. На видео слышно, как мужчина указывает противникам, что он с ребенком. Нападавшие продолжили наносить ему удары и в нецензурной форме заявили, что их это не волнует. Автор видео сообщал, что инцидент произошел в районе Новые Ватутинки.