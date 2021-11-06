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В театре Романа Виктюка выявили несоблюдение антикоронавирусных мер

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - После проверки соблюдения противоэпидемических мер в театре Романа Виктюка выявлены многочисленные нарушения, сообщает в субботу столичный Роспотребнадзор.

По его данным, мониторинговое обследование театра было проведено накануне специалистами ведомства. Зафиксировано отсутствие контроля масочного режима и социальной дистанции, не организован контроль за соблюдением клининга, не работал ультрафиолетовый облучатель для обеззараживания воздуха.

По факту выявленных нарушений юридическому лицу направлено уведомление на составление протокола по части 2 статьи 6.3 КоАП.

Нарушителям по данной статье грозит штраф: на должностных лиц - от 50 до 150 тыс. руб., на предпринимателей без статуса юрлица - от 50 до 150 тыс. руб., на юрлиц - от 200 до 500 тыс. руб. Также работу объекта могут приостановить на срок до 90 суток.

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