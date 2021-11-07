Театр Романа Виктюка после проверки усилил контроль за соблюдением COVID-мер

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Московский Театр Романа Виктюка после проверки столичного Роспотребнадзора усилил меры контроля за соблюдением персоналом и зрителями мер профилактики коронавируса.

Как говорится в его сообщении в соцсетях, "мы провели дополнительную работу с компаниями, оказывающими театру услуги по охране, уборке и дезинфекции, а также усилили контроль по соблюдению мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции".

В театре сказали, что здоровье артистов, зрителей и всех сотрудников важнее всего.

Как отмечается, театр продолжает работу и заявленные в афише спектакли состоятся.

Зрителей убедительно просят соблюдать социальную дистанцию на входе и в помещении театра и не снимать/приспускать маски при нахождении в театре.

Накануне сообщалось, что после проверки Роспотребнадзора по Москве соблюдения противоэпидемических мер в театре Романа Виктюка были выявлены многочисленные нарушения.