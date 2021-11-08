Около 110 тыс. компаний Москвы смогут получить новые меры поддержки

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Новые федеральные меры поддержки для пострадавших от пандемии отраслей смогут получить около 110 тыс. предприятий Москвы, где трудятся 284 тыс. человек, сообщил заммэра столицы по вопросам политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Среди потенциальных получателей поддержки наиболее заметную долю составляют предприятия сферы общественного питания, автомобильных грузоперевозок, стоматологические клиники, парикмахерские и салоны красоты, организации, осуществляющие деятельность в области спорта, развлечений, культуры, искусства", - сказал Ефимов, его слова привели в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

Вице-мэр также отметил, что под условия предоставления новых федеральных мер поддержки подпадают субъекты малого и среднего бизнеса Москвы, где работает 3,5% от общего числа трудоустроенных в столице человек.

В московской мэрии пояснили, что одной из новых мер поддержки стала выдача льготных кредитов на 18 месяцев по ставке 3% по программе "ФОТ 3.0". Условием их получения является сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Размер займа - до 300 млн руб.

"Программа льготного кредитования "ФОТ 3.0" распространена на субъекты крупного бизнеса в области искусства, культуры, спорта и общественного питания. К ним относятся 162 крупных организации (Москвы - ИФ), число работающих в них, по данным Пенсионного фонда России, составляет 174,6 тыс. человек", - процитировали также в сообщении руководителя столичного департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова.

Заявки на выдачу льготного кредита принимают с 1 ноября по 15 декабря, выплаты начнут с 15 ноября. В течение первых шести месяцев предпринимателей освободят от уплаты кредита и процентов по нему, в течение последующего года их можно возвращать равными долями.