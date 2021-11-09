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Экологи попросили власти Москвы не благоустраивать природные территории столицы

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Представители российских экологических организаций обратились с открытым письмом к мэру Москвы Сергею Собянину, в котором просят исключить из бюджета города средства на работу по благоустройству особо охраняемых и других природных территорий Москвы; по мнению экологов, проводимые работы могут навредить экологии города.

"Российское отделение Гринпис вместе с несколькими экологическими организациями обратилось к мэру Москвы Сергею Собянину с открытым письмом, в котором экологи призывают его исключить из бюджета города средства на работу по благоустройству особо охраняемых и других природных территорий Москвы и установить мораторий на его проектирование, пока не будет научно обоснована необходимость благоустройства каждой природной территории", - говорится в сообщении пресс-службы Гринпис.

Письмо также подписали представители Московского городского общества защиты природы, Центра охраны дикой природы, WWF России и общественной экологической организации "ЭКА".

В письме отмечается, что в проекте бюджета Москвы на 2022-2024 годы заложены средства на благоустройство Битцевского леса, лесопарков "Покровское-Стрешнево" и "Кусково". "Их благоустройство, по мнению экологов, приведет к снижению их экологической эффективности и к ухудшению состояния окружающей среды в Москве", - говорится в сообщении.

"Экологи обращаются к Сергею Собянину с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, не допустить уничтожения природного наследия Москвы "благоустроительным" вмешательством и сохранить естественную природу столицы для будущих поколений", - говорится в сообщении.

Москва Гринпис Сергей Собянин

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