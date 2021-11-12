Незаконные вырубки леса с ущербом на 180 млн рублей выявлены в Приморье

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты в Приморье обнаружили две крупные незаконные вырубки леса, ущерб от которых составил 180,5 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба центра "Амурский тигр".

"Черные" лесорубы в Кавалеровском лесничестве вырубили 63 дуба монгольских, два кедра корейских, пихту и липу общим объемом почти 180 кубометров. Кроме того, при строительстве лесовозной дороги злоумышленники бульдозером повалили около 20 деревьев и повредили почву. Общий размер ущерба, превысил 84,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Вторая рубка выявлена на территории Пластунского участкового лесничества в Тернейском районе. Злоумышленники заготовили более 620 кубометров дуба монгольского. Ущерб превысил 96 млн рублей. У нелегальных заготовителей изъяты два трактора, бульдозер, незаконно заготовленная древесина.

"Изъятие у нарушителей техники - доказавшая свою эффективность мера, которая значительно снижает нагрузку на природные комплексы. В особенности это относится к дубу монгольскому и кедру корейскому - культурам, которые напрямую влияют на численность копытных животных и, следовательно, благополучие тигра и местного населения, а в частности, охотников и сборщиков дикоросов", - цитирует пресс-служба директора центра Сергея Арамилева.

Рейд проводили спецгруппа краевого Минлесхоза, центра "Амурский тигр" и полицейские. По факту незаконной вырубки леса возбуждено уголовное дело.