В Москве полный курс вакцинации прошли 67% работников предприятий "групп риска"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - После введения в столице обязательной вакцинации от коронавируса для определенных категорий граждан двумя компонентами привились две трети работников предприятий "групп риска", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"За последнюю неделю записалось и вакцинировалось около 100 тыс. человек. (...) Если брать выполнение постановления по обязательной вакцинации, то первым компонентом группы, которые подлежат обязательной вакцинации, привилось 80% от численности сотрудников, и вторым компонентом - 67%", - сказал мэр на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что вакцинация в Москве "идет неплохо", отмечается интерес граждан, но "он мог быть значительно выше".

Также мэр добавил, что продолжается наращивание объема экспресс-тестов на коронавирус, сегодня в Москве работает 70 таких точек. Эффективность, по словам мэра, "неплохая": тесты выявили граждан, которые в дальнейшем начинают серьезно болеть.

"Считаем, что мера по экспресс-тестам интересная, ее в дальнейшем нужно развивать", - сказал Собянин.