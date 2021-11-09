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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В России число умерших от коронавируса за сутки превысило 1,2 тыс.

В России число умерших от коронавируса за сутки превысило 1,2 тыс.
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 39 160 случаев, умерли 1 211 пациентов - это новый антирекорд, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Рост смертности начался с конца сентября, практически совпав в новым эпидемическим подъемом заболеваемости COVID-19. Больше всего скончавшихся в Москве - 95, в Санкт-Петербурге - 88, в Московской области - 62.

В этих же регионах отмечаются наиболее высокие показатели суточного прироста новых заболевших. В российской столице за сутки выявили 5 287 новых случаев, в Московской области - 2 818, в Петербурге - 2 680.

Еще 1 783 новых случая COVID-19 зафиксировано в Самарской области, 803 - в Крыму, 793 - в Воронежской области, 778 - в Нижегородской области, 740 - в Красноярском крае, 729 - в Свердловской области, 710 - в Пермском крае, 670 - в Башкирии, 646 - в Ростовской области, 640 - в Саратовской области, 588 - в Смоленской области, 583 - в Омской области.

Кроме того, 567 случаев - в Челябинской области, 538 - в Ульяновской области, 537 - в Иркутской области, 511 - в Брянской области, 508 - в Алтайском крае, 507 - в Хабаровском крае, 499 - в Ставропольском крае, 467 - в Волгоградской области, 461 - в Архангельской области, 405 - в Оренбургской области, 400 - в Липецкой области.

В Коми за сутки выявили 398 новых заболевших, в Тверской области - 396, в Калининградской области - 395, в Новосибирской области - 394, в Ленинградской области - 392, в Пензенской области - 390, в Вологодской области - 389, в Удмуртии - 385, в Забайкальском крае - 368, в Приморском крае - 363, в Севастополе - 358. В других регионах России суточный прирост не превышает 350.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 873 тыс. 655 случаев коронавирусной инфекции, 249 215 умерших и 7 млн 619 тыс. 596 выписанных, в том числе 32 036 выписаны за последние сутки.

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