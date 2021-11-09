В Москве более 400 магазинов и кафе нарушили COVID-меры в нерабочие дни

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В ходе проверок соблюдения противоэпидемических мер в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября нарушения выявлены на почти 500 городских объектах, сообщает столичный Роспотребнадзор.

"С 28 октября по 7 ноября специалистами управления Роспотребнадзора по городу Москве... проведено 1237 проверок и мониторинговых обследований. (...) Нарушения были установлены на 474 объектах", - говорится в сообщении.

Проверки проводились в торговых центрах, магазинах, на объектах общественного питания, транспорта, в салонах красоты и других заведениях.

Отмечается, что чаще всего нарушения фиксировались в магазинах сетей "Магнит" и "Дикси". На всех работавших с нарушениями объектах было обнаружено неправильное ношение сотрудниками масок, отсутствие дезинфекции контактных поверхностей, нарушения требований к термометрии, отсутствие сведений о вакцинации сотрудников и другие нарушения.

Также Роспотребнадзор отмечает, что на футбольных матчах "Динамо" - "Краснодар" и "Спартак" - "Локомотив", прошедших 6 и 7 ноября соответственно, были соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования.

За период с 28 октября по 7 ноября к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ привлечено 544 должностных и юридических лица и индивидуальных предпринимателей. Материалы проверок будут направлены в суд. В порядке временного запрета деятельности до решения суда приостановлена работа 56 объектов.

Нарушителям по данной статье грозит штраф: должностным лицам - от 50 до 150 тыс. руб., предпринимателям без статуса юрлица - от 50 до 150 тыс. руб., юрлицам - от 200 до 500 тыс. руб. Также работу объекта могут приостановить на срок до 90 суток.