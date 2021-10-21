В Москве с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни

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Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Москве с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В период нерабочих дней в Москве введут ряд ограничений. Так, будет приостановлена работа всех предприятий и организаций в городе. Исключением станут учреждения, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, предприятия непрерывного цикла и некоторые другие, которые отражены в указе президента РФ.

Приостанавливается работа предприятий и организаций сфер торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений и других. Исключение – аптеки и продуктовые магазины: они продолжат работу в Москве в период этих нерабочих дней. Остальные заведения не будут работать.

Рестораны и кафе смогут работать на вынос. Мэр уточнил, что также не будет ограничена работа корпоративных предприятий общественного питания и ресторанов в гостиницах.

Продажу товаров и оказание услуг дистанционным способом не будут ограничивать.

Будет приостановлено оказание государственных услуг в центрах "Мои документы" и в учреждениях власти столицы. Исключением станут срочные услуги по регистрации актов гражданского состояния. При этом государственные услуги в электронном виде продолжат оказывать.

В детских садах и школах объявлены каникулы.

Работа учреждений культуры и спорта в Москве приостанавливается на период нерабочих дней. Также стало известно, что в учреждениях культуры в Москве с 8 ноября вводятся QR-коды. Запрещаются массовые культурные и зрелищные мероприятия, их проведение будет возможно только по согласованию с Роспотребнадзором и при наличии QR-кода.

В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о "нерабочих" днях в период с 30 октября по 7 ноября. Руководители субъектов Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах, получили полномочия устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября.