Собянин назвал устойчивым снижение заболеваемости COVID-19 в Москве

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Москве наблюдается устойчивый тренд снижения заболеваемости коронавирусом, число новых случаев и госпитализаций снизилось, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы видим уже по этой неделе, что реально снижается заболеваемость, снижается и количество вновь выявленных заболевших, снижается госпитализация, у нас за последние пять дней около тысячи коек в ковидных госпиталях освободилось. Это говорит о таком устойчивом тренде снижения заболеваемости", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

По его словам, "можно уже теперь с уверенностью сказать, что нерабочие дни, предусмотренные указом президента, сыграли свою серьезную роль в сглаживании и снижении заболеваемости".

Собянин отметил, что ранее снижение заболеваемости в городе наблюдалось на фоне нерабочих дней. "Поэтому мы говорили, что надо подождать и посмотреть, как будет ситуация развиваться после того, как люди приедут из отпусков, вернуться на работу, учащиеся выйдут в школы", - добавил мэр.

По данным оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, в Москве за сутки выявили 5 183 случая COVID-19, это почти на 17% меньше, чем накануне. За сутки коронавирус привел к смерти 96 человек.

Суточная заболеваемость COVID-19 начала расти в Москве в сентябре.

14 октября Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19. Спустя пять дней в городе ввели еще ряд ограничений. В их числе - домашний режим для пожилых москвичей, перевод на удаленный формат работы трети штата столичных компаний, доведение доли вакцинированных среди сотрудников предприятий "контактных" сфер до 80%.

8 ноября в городе завершился режим нерабочих дней, столица продолжила жить с рядом ограничений. Масочный режим остается обязательным в общественных местах и на транспорте.