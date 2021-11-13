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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В России установлен новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

Общее число случаев заражения за время пандемии превысило 9 млн

В России установлен новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки
Временный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 в Подмосковье
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 39 256 случаев, умер 1 241 человек - это новый антирекорд, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

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Предыдущее максимальное значение по числу умерших - 1 239 пациентов - было зафиксировано на утро 10 ноября. Больше всего смертей за минувшие сутки в Москве - 97, в Санкт-Петербурге - 70, в Московской области - 53.

В этих же регионах фиксируется самый высокий суточный прирост новых заболевших, хотя в столице было выявлено на 19% случаев меньше, чем накануне в пятницу - 4 185. В Петербурге за сутки заболели 3 273 человека, в Московской области - 2 891.

Еще 1 790 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Самарской области, 837 - в Крыму, 788 - в Нижегородской области, 765 - в Воронежской области, 724 - в Свердловской области, 716 - в Красноярском крае, 699 - в Пермском крае, 681 - в Башкирии, 657 - в Ростовской области, 644 - в Саратовской области, 587 - в Омской области.

Кроме того, 580 случаев - в Челябинской области, 575 - в Смоленской области, 573 - в Иркутской области, 526 - в Ульяновской области, 521 - в Алтайском крае, 520 - в Хабаровском крае, 510 - в Ставропольском крае, 502 - в Брянской области, 473 - в Волгоградской области, 459 - в Архангельской области.

Также 420 новых случаев выявлено в Краснодарском крае, 408 - в Вологодской области, 404 - в Липецкой области, 402 - в Новосибирской области, 398 - в Тверской области, 397 - в Оренбургской области, 396 - в Ленинградской области, 395 - в Пензенской области, 394 - в Приморском крае, по 391 - в Калининградской области и Коми, 385 - в Удмуртии, 367 - в Забайкальском крае, 356 - в Курской области, 352 - в Кемеровской области, 351 - в Севастополе. В других регионах России суточный прирост не превышает 350.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 031 тыс. 851 случай коронавирусной инфекции, 254 167 умерших и 7 млн 754 тыс. 764 выписанных, в том числе 33 803 выписаны за последние сутки.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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