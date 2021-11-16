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К концу года в ТЦ Москвы будут вакантны до 10% площадей

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - К концу 2021 года совокупный объем пустующих площадей в торговых центрах Москвы может достичь 10% за счет открытия большого количества новых торговых площадей, говорится в исследовании CBRE по итогам 10 месяцев 2021 года.

"Тем не менее, принимая во внимание текущую динамику сделок, в первой половине 2022 года объем свободных помещений будет сокращаться", - прогнозируют в компании.

По данным аналитиков, с начала 2021 года в Москве было открыто лишь 28% от общего объема торговых площадей, заявленных на 2021 год. Годовой объем открытых торговых площадей может составить около 250 тысяч кв. м. Основной объем, 70% торговых площадей, заявленных к открытию на 2021 год, придется на конец ноября - декабрь. Открытие нескольких торговых центров арендуемой площадью порядка 50 тысяч кв. м уже перенесено на начало 2022 года

Ключевые ТЦ продемонстрировали высокую способность к восстановлению трафика, говорится в исследовании. Прайм- ставка аренды практически достигла допандемийного уровня, в третьем квартале она составила 83 тысяч руб. против 85 тысяч руб. по итогам 2019 года.

"Средние ставки аренды в московском регионе до сих пор не вернулись к допандемийным значениям, однако показатель прайм-ставки по топ моллам уже стабильно выше отметки 200 тысяч рублей/кв. м + эксплуатация + НДС, что говорит о признаках реального восстановления - хотя и не всего рынка торговой недвижимости - а пула лучших объектов в своем сегменте. Наиболее активными участниками новых сделок в третьем квартале остаются профили одежды, продуктов, общепита и фитнесы", - отметила руководитель ритейл-департамента CBRE Марина Малахатько.

Эксперт обращает внимание, что в 2021 темпы роста спроса потребителей на локальные торговые центры опередили темпы роста суперрегиональных моллов. В течение последних 4 лет средняя площадь ТЦ составляет 20 тысяч кв. м - 24 тысяч кв. м кв. м против 46 тысяч кв. м в 2015-2016 годах. Средний объем новых торговых проектов будет находиться в диапазоне 10 тысяч кв. м - 30 тысяч кв. м. На рынок будет выходить все больше проектов районных торговых центров и многофункциональных комплексов, имеющих в своей структуре торговую составляющую. Новые торговые центры будут нацелены на удовлетворение потребностей населения, проживающего или работающего в непосредственной близости к проекту.

CBRE Москва Марина Малахатько коронавирус

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