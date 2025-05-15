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Посещаемость российских торговых центров упала на 25% за пять лет

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В России с начала 2025 года трафик в торговых центрах снизился на 4,2%, сообщила генеральный директор консалтинговой компании Nhood Россия Мария Кочйигит на выставке Mallpic.

"Мы отмечаем продолжающееся снижение торговых центров в России. Только с начала этого года трафик снизился на 4,2%, а всего за пять лет он упал на 25%", - сказала она.

По ее словам, динамика привела и к снижению прибыли торговых центров: "Снижение среднего чека в торговых центров России составило 6%".

За эти годы заметно вырос сегмент интернет-торговли, в 2024 году он достиг 11,2 трлн рублей, добавила Кочйигит.

Замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов отметил, что такая ситуация связана с изменением потребительского поведения. "При этом онлайн не полностью заместил офлайн. Он занимает 15% от общего объема, но тенденция к росту есть. По моему мнению, есть потенциал роста еще на два-три года, после чего он достигнет не более 35% общего объема торговли", - сказал он.

Роман Чекушов Мария Кочйигит Минпромторг Nhood Россия
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