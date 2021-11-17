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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Четверть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в субботу

Атмосферное давление упадет до аномальных 720 мм рт.ст.

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Дождь и мокрый снег ожидаются в столичном регионе в субботу, 20 ноября, ненастье будет сопровождаться резким падением атмосферного давления, сообщают Росгидромет и Гидрометцентр России.

По информации синоптиков, опубликованной на официальных сайтах, прирост осадков за сутки может составить до 15 мм. Это около четверти месячной нормы осадков, которая в ноябре равняется 58 мм.

Росгидромет оценивает вероятность такого погодного сценария в 69-87%.

По данным Гидрометцентра, атмосферное давление в субботу упадет до 720 мм рт.ст., что ниже нормы почти на 30 пунктов.

Осадки будут идти при температуре от минус 2 до плюс 3 градусов, предупреждают синоптики.

Росгидромет Гидрометцентр Москва

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