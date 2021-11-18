В Подмосковье возбудили дело после отравления семьи из четырех человек

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Подмосковные следователи возбудили уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ), по факту отравления семьи из четырех человек, вернувшихся после отдыха в Египте, сообщила представитель областного главка следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

В результате отравления погиб мужчина. Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что погибший - заместитель генерального директора "Мособлгаза" Кирилл Егоров. В бессознательном состоянии были найдены его супруга и двое детей в возрасте пяти лет.

Согласно полученным предварительным результатам эксперта, смерть мужчины наступила в результате отравления угарным газом.

"Следователями и криминалистами с участием специалиста в области газового и дымоходного оборудования проведен дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого изъят котел и назначена строительно-техническая экспертиза, а также будет исследован дымоход. По изъятым ранее продуктам питания и напиткам проводятся химические исследования",- сказала представитель следствия.

Проводится также судебно-медицинская экспертиза для установления причин отравления остальных членов семьи.