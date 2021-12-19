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Четверо детей и их мать отравились угарным газом в Нижнем Новгороде

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Жительнице Нижнего Новгорода и ее четверым детям понадобилась медицинская помощь из-за отравления угарным газом, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

"В 21:15 поступил сигнал с улицы Пушкина, 29а - произошло отравление угарным газом 5 человек, из них 4 детей. В 21:20 бригада скорой помощи начала эвакуацию мамы и 4 детей в детскую областную больницу на обследование", - написал министр в своем инстаграме в воскресенье.

Он отметил, что это второй за сутки аналогичный случай отравления в регионе: утром в воскресенье в поселке Неклюдово четыре человека, включая ребенка, также были госпитализированы с отравлением угарным газом.

Нижний Новгород

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