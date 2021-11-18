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Oriflame заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей из-за утечки данных клиентов

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Мировой судья Хамовнического района Москвы признал компанию Oriflame Cosmetics виновной в нарушении закона о персональных данных (ст.13.11 КоАП) и назначил ей 30 тысяч рублей штрафа, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Хамовнического суда столицы Анна Локтева.

Как пояснили в суде, правонарушение компании выразилось в предоставлении неопределенному кругу лиц доступа к персональным данным клиентов Oriflame.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что сканы паспортов 1,3 млн российских клиентов косметической компании выставлены на продажу на хакерском форуме. На сайте Oriflame, в свою очередь, было опубликовано заявление, что компания подверглась серии кибератак, которые привели к несанкционированному доступу к её информационным системам.

Роскомнадзор потребовал от Oriflame отчитаться об утечке персональных данных российских клиентов компании. По данным ведомства, на тот момент "украденная база персональных данных клиентов Oriflame выявлена на трех интернет-ресурсах: два ресурса заблокированы, третий удалил ссылку на базу".

Oriflame

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