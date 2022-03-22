Oriflame прекращает инвестиции и тренинги в России

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Шведский производитель косметики и парфюмерии Oriflame, реализующий продукцию методом прямых продаж, приостанавливает инвестиции, маркетинговую активность и тренинги в РФ, сообщила компания.

Кроме того, Oriflame прекратит онлайн-продажи продукции конечным покупателям в России.

"Продолжающаяся война наряду с операционными и юридическими вызовами делают невозможным продолжение бизнеса в России в текущей форме", - говорится в сообщении компании.

Oriflame отметила, что принимаемые меры окажут существенное влияние на бизнес в РФ.

Также совет директоров Oriflame Holding Limited принял решение о переводе российских структур Oriflame - ООО "Орифлэйм Косметикс" и "Сетес Косметикс" - в статус unrestricted subsidiaries, выведя их из-под требований, касающихся гарантий по облигациям и кредиту и залога акционерного капитала.

Ранее Oriflame объявила, что останавливает экспорт со своей российской фабрики в Польшу, откуда продукция, в том числе, поставляется на Украину.

Во вторник международное рейтинговое агентство Moody's понизило корпоративный рейтинг (CFR) Oriflame Holding Limited до B2 с B1. Пересмотр отражает ухудшение операционной среды в РФ, на которую приходится 16% выручки Oriflame, и значительное негативное влияние, которое сокращение деятельности в стране окажет на показатели компании, отмечается в сообщении рейтингового агентства.