Задержан первый замначальника столичного главка МЧС

Первый заместитель начальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Первый заместитель начальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко задержан по подозрению в получении взяток, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Мищенко задержан в рамках уголовного дела по ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - сказал собеседник агентства.

Задержан также начальник отдела антикризисного управления главка Виктор Самарин, сообщил источник.

"По данным следствия, Мищенко и Самарин получили взятки в размере 70 тыс. рублей и 50 тыс. рублей соответственно за выдачу предприятиям паспортов безопасности", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в пятницу следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте задержанных.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

По данным сайта ГУ МЧС по Москве, полковник Мищенко был назначен на должность первого замначальника в июне 2020 года.