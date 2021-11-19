Высокопоставленный чиновник МЧС Москвы помещен под домашний арест

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Пресненский суд поместил под домашний арест до 18 января начальника отдела антикризисного управления ГУ МЧС Москвы Виктора Самарина, обвиняемого в получении взятки (ч.2 ст.290 УК). Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Ранее источник сообщил агентству, что Самарин и первый замначальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко задержаны по уголовному делу о взятке. Мищенко отпустили под подписку о невыезде.

Как уточнил источник, следствие считает, что Мищенко и Самарин получили 70 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно за выдачу предприятиям паспортов безопасности.

Официальным комментарием следствия "Интерфакс" пока не располагает.

По данным сайта ГУ МЧС по Москве, полковник Мищенко был назначен на должность в июне 2020 года.