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Высокопоставленный чиновник МЧС Москвы помещен под домашний арест

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Пресненский суд поместил под домашний арест до 18 января начальника отдела антикризисного управления ГУ МЧС Москвы Виктора Самарина, обвиняемого в получении взятки (ч.2 ст.290 УК). Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Ранее источник сообщил агентству, что Самарин и первый замначальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко задержаны по уголовному делу о взятке. Мищенко отпустили под подписку о невыезде.

Как уточнил источник, следствие считает, что Мищенко и Самарин получили 70 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно за выдачу предприятиям паспортов безопасности.

Официальным комментарием следствия "Интерфакс" пока не располагает.

По данным сайта ГУ МЧС по Москве, полковник Мищенко был назначен на должность в июне 2020 года.

МЧС Виктор Самарин Пресненский суд Москва

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