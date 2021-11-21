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Движение на синей ветке столичного метро восстановлено

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Устранен сбой на Арбатско-Покровской линии метро, движение вводится в график. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что на станции "Семеновская" утром в воскресенье пассажир упал под прибывающий поезд.

Из-за инцидента пришлось отключить напряжение контактного рельса, прерывалось движение на участке "Курская" - "Партизанская".

В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Данных о состоянии пассажира, упавшего на рельсы, пока не поступало.

Москва метро

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Пассажир упал под поезд на станции "Семеновская" столичного метро

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