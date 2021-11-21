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Пассажир упал под поезд на станции "Семеновская" столичного метро

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Утром в воскресенье пассажир упал под прибывающий поезд на станции "Семеновская" Арбатско-Покровской линии, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Данных о состоянии человека, упавшего на рельсы, пока не поступало.

"Для его извлечения снято напряжение контактного рельса", - рассказал собеседник агентства.

В твиттере столичного Метрополитена уточнили, что утром в воскресенье нет движения поездов на участке "Курская" - "Партизанская" из-за человека на пути.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

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