Пожар произошел в хостеле на юго-востоке Москвы

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Здание хостела загорелось на Волгоградском проспекте в Москве, площадь загорания уточняется, сообщили в пресс-службы главка МЧС Москвы.

Там уточнили, что пожар произошел в здании по адресу Волгоградский проспект, д. 32, к. 8. По данным ведомства, пожар произошел на первом этаже трехэтажного административного здания. Согласно информации из открытых источников, по этому адресу расположен хостел.

Позднее пресс-служба московского главка МЧС добавила, что пожарные вывели из горящего здания на Волгоградском проспекте 15 человек. Всех спасенных передали медикам для осмотра.

Кроме того, МЧС сообщает, что движение транспорта в районе Волгоградского проспекта затруднено.

По информации источника "Интерфакса", причиной пожара в хостеле в Москве могло стать нарушение требований безопасности.

"В хостеле проживали иногородние и иностранные рабочие. Предварительно, жильцы грубо нарушили технику пожарной безопасности. Это не первый случай. Однако ранее пожара удавалось избежать. Между тем, предстоит проверить и устройство проводки и пожарной сигнализации", - сказал собеседник агентства.

Огнем охвачено свыше 100 кв. метров, на месте пожара раздаются хлопки, отметил источник.