Источник сообщил о трех пострадавших при пожаре в хостеле в Москве

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Три человека госпитализированы в результате пожара в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Сначала собеседник агентства сообщил об одном пострадавшем, который, по предварительным данным, отравился продуктами горения. Затем были госпитализированы еще два человека.

"По предварительным данным, после осмотра госпитализированы, в общей сложности, трое из числа спасенных", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что на Волгоградском проспекте в Москве горит хостел. Спасено 15 человек. Движение транспорта в районе инцидента затруднено.