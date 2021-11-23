Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - По предварительным данным, в ночь на вторник в столице подморозило до минус 6 градусов, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Прошедшая ночь в городе стала самой морозной с начала нынешней осени. До этого минимум температуры отмечался 10 ноября - минус 2,8 градуса", - рассказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что данные получены в 6:00 с опорной метеостанции Москвы на ВДНХ.

В метеобюро напомнили, что рекорд холода для 23 ноября в столице был установлен в 1902 году - минус 19,2.

"Ноябрь 2021 года в Москве пока на 3 градуса теплее климатической нормы", - пояснил собеседник "Интерфакса".

По прогнозу синоптиков, температура воздуха днем не превысит минус 2 градусов. Осадков не ожидается.