Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - По предварительным данным, в ночь на вторник в столице подморозило до минус 6 градусов, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Прошедшая ночь в городе стала самой морозной с начала нынешней осени. До этого минимум температуры отмечался 10 ноября - минус 2,8 градуса", - рассказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что данные получены в 6:00 с опорной метеостанции Москвы на ВДНХ.

В метеобюро напомнили, что рекорд холода для 23 ноября в столице был установлен в 1902 году - минус 19,2.

"Ноябрь 2021 года в Москве пока на 3 градуса теплее климатической нормы", - пояснил собеседник "Интерфакса".

По прогнозу синоптиков, температура воздуха днем не превысит минус 2 градусов. Осадков не ожидается.

Метеобюро Москвы

Новости по теме

Новости

Новую сцену Большого театра залило водой из-за пожарной сигнализации

Цена дизтоплива на АЗС Москвы перегнала стоимость 95-го бензина

Цена дизтоплива на АЗС Москвы перегнала стоимость 95-го бензина

Володин выступил за жесткое уголовное наказание за хулиганство на дорогах

Володин выступил за жесткое уголовное наказание за хулиганство на дорогах

В центре и на юге Москвы изменилась схема движения общественного транспорта

Движение на синей ветке столичного метро восстановлено

Пассажир упал под поезд на станции "Семеновская" столичного метро

Собянин заявил, что количество мигрантов на стройках Москвы уменьшилось более чем вдвое

Собянин заявил, что количество мигрантов на стройках Москвы уменьшилось более чем вдвое

В Новой Москве нетрезвый водитель "Газели" сбил мать с двумя детьми

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Два человека погибли в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Два человека погибли в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });