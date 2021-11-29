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В Подмосковье к ночи на среду пообещали мороз после резкого потепления

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Московской области до вечера понедельника ожидаются дождь и потепление, во вторник сохранится плюсовая температура, а в ночь на среду ударят морозы и возможна гололедица, предупредили чиновники.

В Подмосковье до 21:00 понедельника объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за дождя и до 9 утра среды из-за ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, сообщило региональное Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.

До ночи на среду в регионе сохранится плюсовая температура. В понедельник днем будет плюс 3...5 градусов, в ночь на вторник потеплеет до плюс 6, днем во вторник будет также выше нуля. В ночь на среду похолодает до минус 5 градусов, а также ожидаются дождь, снег, колебание атмосферного давления, гололед.

Дорожные службы области переведены в режим повышенной готовности, глава Минтранса Алексей Гержик через пресс-службу пообещал, что дороги превентивно обработают противогололедными средствами.

Водителей Минтранс призвал быть предельно внимательными, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростные ограничения. Пешеходам напомнили, что нужно иметь на себе светоотражатели и пересекать дороги только по переходам.

Московская область Минтранс Москва

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