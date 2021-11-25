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ВТБ профинансирует строительство ЖК в Москве на 5 млрд рублей

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ предоставит проектное финансирование компании "Мангазея девелопмент" в размере 5,2 млрд руб., сообщили в пресс-службе банка.

"ВТБ предоставит финансирование компании "Мангазея Девелопмент" на строительство жилого комплекса бизнес-класса "Интонация" в Москве на сумму 5,2 млрд руб.", - рассказали в банке.

Там уточнили, что финансирование проекта будет осуществляться с использованием эскроу-счетов, открытых в ВТБ.

Проект предусматривает строительство 25,5 тыс кв. м жилья в Щукинском районе Москвы. Срок сдачи - 4 квартал 2023 года.

Компания "Мангазея Девелопмент" реализует девелоперские проекты жилой и коммерческой недвижимости в сегментах бизнес и комфорт с 2012 года. Общая площадь объектов - 247 тыс. кв. м.

Напомним, что с 1 июля 2019 года застройщики жилья в РФ обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их кредитуют банки.

ВТБ Москва

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