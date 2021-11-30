ВТБ открыл крупнейшим застройщикам Москвы кредитные линии на 650 млрд руб.

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сумма кредитных лимитов, предоставленных банком ВТБ крупнейшим столичным застройщикам, составила более 650 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" замглавы дирекции "Недвижимость, строительство и девелопмент" департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Роман Антощенков во вторник.

Об этом Антощенков заявил в кулуарах форума "Россия зовет".

Он добавил, что проектное финансирование занимает первое место по объемам кредитования. "Проектное финансирование составляет порядка 70-75% от этой величины", - уточнил Антощенков.

Напомним, что с 1 июля 2019 года застройщики жилья в РФ обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их кредитуют банки.

Только в Москве по состоянию на конец ноября более 6 тыс. дольщиков получили квартиры по схеме проектного финансирования с эскроу-счетами, рассказали в пресс-службе Москомстройинвеста. Всего в московских новостройках, где все договоры долевого участия (ДДУ) заключались с эскроу, раскрыто порядка 8 460 счетов на общую сумму более 51 млрд рублей. Всего в городе по новой схеме построены и введены в эксплуатацию 24 жилых корпуса и три паркинга. Общая площадь этих объектов составляет почти 720 тыс кв.м.

Как ранее рассказал заместитель генерального директора АО "ДОМ.РФ" Артем Федорко, выступая на Международном финансовом конгрессе Банка России, к началу 2022 года банковское финансирование обеспечит 57% потребностей отрасли, а к началу 2023 года - около 80%.

По прогнозам, к концу 2022 года отрасль почти полностью перейдет на новую модель финансирования. К концу этого года менее 15% проектов будут строиться по старым правилам, а к концу 2022 года - менее 5%. Оставшиеся 5% придутся на отдельные проекты, достраиваемые по старым правилам, либо реализуемые за счет собственных средств девелоперов.