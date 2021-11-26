В Парке Горького отреставрировали Народную обсерваторию

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В столичном Парке Горького отреставрировали Народную обсерваторию, сообщили в пятницу в пресс-службе парка.

Там отметили, что часть несущих конструкций находилась в аварийном состоянии, прошедшая реставрация стала первой за время существования павильона. Работы длились 180 дней.

"Обсерватория в Парке Горького - очень интересная постройка. Ее облик практически не менялся на протяжении 70 лет существования. Изящная ротонда с двумя полукруглыми лестницами до сих пор встречает гостей в конце аллеи, неподалеку от главного входа. Реставрация обсерватории продолжалась полгода, за это время специалисты полностью привели ее в порядок под контролем нашего ведомства. Теперь москвичи могут вновь любоваться этим сооружением в его первозданном виде", - рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По словам директора Парка Горького Павла Трехлеба, одним из самых сложных этапов стало укрепление фундамента. Специалисты просверлили в основании обсерватории 480 временных отверстий, через которые под давлением закачали более двух тонн специальной смеси с отвердителем. Это помогло сохранить и законсервировать исторический фундамент здания.

Во время реставрации сохранили существующий внешний облик памятника, интерьер и функциональное назначение помещений. Специалисты восстановили полукруглые лестничные марши входа и общественную зону здания на втором этаже, сохранили декоративное оформление.

Фасады выкрасили в красно-белой гамме. В интерьерах заменили либо восстановили напольное покрытие, металлические ограждения внутренних лестниц, оконные проемы и заполнения, дверную фурнитуру, а также окно кассы.

Обсерватория вмещает 15 человек, до закрытия на реставрацию здесь проводились групповые и индивидуальные экскурсии. Павильон расположен по адресу: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 5.

Центральный парк культуры и отдыха имени Горького был основан в 1928 году. Множество павильонов и строений парка, возведенных в разные годы, сохранилось до наших дней. В 2013 году парку передали часть территории природного заказника "Воробьевы горы" и часть территории Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В 2015 году в его состав вошел и парк искусств "Музеон".