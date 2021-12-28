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В Москве за 11 лет аварийных памятников стало в семь раз меньше

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Москве с 2010 года число находящихся в аварийном и неудовлетворительном состоянии объектов культурного наследия сократилось в семь раз, сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, в 2021 году в городе отреставрировали более 170 объектов культурного наследия. Каждый шестой из них является объектом комплексной реставрации, за частные деньги были отреставрированы более 60% памятников.

С 2011 года количество отреставрированных памятников культуры превысило 1,7 тысячи объектов.

В 2021 году московские археологи работали на 800 площадках общей площадью порядка 11 тысяч кв. м и нашли около 15 тысяч артефактов, добавил Емельянов. С 2011 года археологи в городе нашли более 75 тысяч артефактов.

Ранее Емельянов отмечал, что в Москве запущена система проактивного мониторинга состояния объектов культурного наследия, а также действует жесткий контроль производства работ на исторических объектах.

"Параллельно с этим ведется большая работа по ремонту аварийных памятников. За последние пять лет было обследовано порядка 4 тысяч зданий. Сегодня более 95% всех объектов культурного наследия столицы находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии", - говорил тогда чиновник.

С октября 2010 года Москвой руководит Сергей Собянин.

Москва Мосгорнаследие Алексей Емельянов

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