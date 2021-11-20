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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Прирост осадков в столице за последние 24 часа составил 11 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в субботу.

"За сутки в городе, по предварительным расчетам, выпало порядка 19% ноябрьской нормы осадков. Данные получены в 18:00 с базовой метеостанции Москвы на ВДНХ", - сказал представитель метеобюро.

Климатическая норма осадков ноября в столице - 58 мм.

По информации Гидрометцентра России, из-за неблагоприятных погодных условий в столичном регионе продолжает действовать повышенный, "желтый" уровень опасности.

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До полуночи субботы в Москве возможны порывы ветра до 15-20 м/с, до 11:00 понедельника - налипание мокрого снега, отмечает метеослужба.

Гидрометцентр прогнозирует, что температура воздуха в ближайшие двое суток будет колебаться от минус двух до плюс двух градусов, что создаст условия для гололедицы.

Ранее сообщалось, что атмосферное давление в Москве утром в субботу упало до 721 мм рт.ст., был побит рекорд дня, установленный в 2008 году.

По прогнозам синоптиков, давление в столичном регионе вернется к норме (748 мм рт.ст.) в ночь на вторник.

Москва

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