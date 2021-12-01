На севере Москвы столкнулись шесть машин и автобус

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Москве на Большой Академической улице утром в среду столкнулись автобус и еще шесть машин, сообщили в городском управлении ГИБДД. Никто не пострадал.

Авария произошла примерно в 10:10 у дома 39 по Большой Академической улице.

По предварительной версии ГИБДД, ДТП случилось из-за несоблюдения дистанции.

С ночи на вторник в городе шел дождь, затем мокрый снег, к вечеру вторника подморозило и образовалась гололедица. Городской Департамент транспорта в среду призвал водителей по возможности пересесть на общественный транспорт, потому что на дорогах скользко и коммунальщикам нужно убирать снег и наледь.