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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

На севере Москвы столкнулись шесть машин и автобус

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Москве на Большой Академической улице утром в среду столкнулись автобус и еще шесть машин, сообщили в городском управлении ГИБДД. Никто не пострадал.

Авария произошла примерно в 10:10 у дома 39 по Большой Академической улице.

По предварительной версии ГИБДД, ДТП случилось из-за несоблюдения дистанции.

С ночи на вторник в городе шел дождь, затем мокрый снег, к вечеру вторника подморозило и образовалась гололедица. Городской Департамент транспорта в среду призвал водителей по возможности пересесть на общественный транспорт, потому что на дорогах скользко и коммунальщикам нужно убирать снег и наледь.

Москва ГИБДД Дептранс

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