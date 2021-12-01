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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Московских водителей снова попросили пересесть на автобусы

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Москве второй день подряд автовладельцев просят по возможности не пользоваться личными машинами из-за сложных погодных условий.

Во вторник водителей призывали к осторожности в связи с дождем, снегом и сильным ветром, в среду Департамент транспорта предупредил, что снег продолжается и "на дорогах очень скользко".

"По возможности мы просим пользоваться городским транспортом сегодня - так коммунальные службы смогут быстрей расчистить город", - говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что, как и во вторник, на маршруты выпущены дополнительные автобусы.

По данным на 9 утра, загруженность улиц оценивалась в 7 баллов, к вечеру Дептранс ожидает пробки до 9-10 баллов.

С вечера понедельника Москву накрыло циклоном, начался дождь, который во вторник перешел в снег, усилился ветер. Скорость ветра при порывах достигала 22-23 метров в секунду. По данным источника "Интерфакса", за сутки в городе ветром повалило около 150 деревьев, были повреждены десятки машин и несколько конструкций. Травмы получили две женщины.

Москва Дептранс

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