Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Суд на три месяца оставил в СИЗО гражданского мужа экс-замминистра просвещения Раковой

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия на три месяца продлил арест обвиняемого в мошенничестве Артура Стеценко - гражданского мужа бывшей замглавы Минпросвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой.

Срок содержания под стражей в отношении Стеценко продлен до 5 марта 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Защита Стеценко просила отказать следствию, указывая на то, что оснований для сохранения ему такой строгой меры пресечения, как арест, в настоящее время не имеется.

Стеценко был задержан и помещен в СИЗО в октябре нынешнего года. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, с 2017 по 2019 год, когда Ракова руководила Фондом новых форм развития образования, Стеценко был фиктивно там трудоустроен и под видом заработной платы незаконно получил свыше 9 млн руб.

Сама Ракова в настоящее время также находится под арестом. Ей вменяется три эпизода хищения бюджетных денежных средств, выделенных Фонду новых форм образования, в том числе в связи предполагаемым фиктивным трудоустройством Стеценко. Общая сумма претензий к Раковой составляет порядка 50 млн руб.

По делу Раковой проходит еще несколько человек, в том числе ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") и директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев.

Артур Стеценко Марина Ракова Тверской суд Москва

Новости по теме

Новости

Первый день зимы в Москве стал самым снежным за пять лет

Первый день зимы в Москве стал самым снежным за пять лет

Пресс-конференция Путина пройдет очно в московском Манеже 23 декабря

Пресс-конференция Путина пройдет очно в московском Манеже 23 декабря

К сотрудникам "Московского тренингового центра" пришли с обысками

Движение по синей ветке метро восстановили после гибели пассажира

В Москве из-за штормового ветра получили травмы две женщины

В Москве из-за штормового ветра получили травмы две женщины

До 40% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки

МЧС приводит в готовность дополнительные силы в Московском регионе из-за непогоды

МЧС приводит в готовность дополнительные силы в Московском регионе из-за непогоды

Власти Москвы попросили жителей города остаться дома из-за непогоды

Москвичей предупредили о возможном усилении ветра до 25 м/с

Москва побила сразу два рекорда - температуры и атмосферного давления

Москва побила сразу два рекорда - температуры и атмосферного давления
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });