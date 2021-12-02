Суд на три месяца оставил в СИЗО гражданского мужа экс-замминистра просвещения Раковой

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия на три месяца продлил арест обвиняемого в мошенничестве Артура Стеценко - гражданского мужа бывшей замглавы Минпросвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой.

Срок содержания под стражей в отношении Стеценко продлен до 5 марта 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Защита Стеценко просила отказать следствию, указывая на то, что оснований для сохранения ему такой строгой меры пресечения, как арест, в настоящее время не имеется.

Стеценко был задержан и помещен в СИЗО в октябре нынешнего года. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, с 2017 по 2019 год, когда Ракова руководила Фондом новых форм развития образования, Стеценко был фиктивно там трудоустроен и под видом заработной платы незаконно получил свыше 9 млн руб.

Сама Ракова в настоящее время также находится под арестом. Ей вменяется три эпизода хищения бюджетных денежных средств, выделенных Фонду новых форм образования, в том числе в связи предполагаемым фиктивным трудоустройством Стеценко. Общая сумма претензий к Раковой составляет порядка 50 млн руб.

По делу Раковой проходит еще несколько человек, в том числе ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") и директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев.