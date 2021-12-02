Бывшей замминистра Раковой предъявили третье обвинение

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Бывшей замминистра просвещения Марине Раковой предъявлено обвинение по делу о фиктивном трудоустройстве гражданского мужа, сообщили в пресс-центре МВД. Дело расследуют в ГУ МВД Москвы.

Раковой вменили мошенничество (часть 4 статьи 159 УК).

Следствие считает, что Ракова в 2017 году, будучи гендиректором ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", "вступила в преступный сговор с исполняющим обязанности генерального директора фонда Максимом Инкиным, его сообщниками из числа руководителей и сотрудников указанной организации, а также гражданским мужем Артуром Стеценко".

Фигуранты дела, используя служебное положение, устроили Стеценко на работу в фонд по подложным трудовым договорам и дополнительным соглашениям.

Из штатного расписания фонда следствие выяснило, что Стеценко с июля 2017 по октябрь 2019 года находился на должности заместителя руководителя дирекции по организационно управленческой деятельности фонда, с июля 2017 по февраль 2018 года - ведущим специалистом департамента внедрения инновационных проектов ФГАУ и советником гендиректора этой же организации, а с декабря 2016 по июль 2017 года дополнительно был замгендиректора фонда по экономическим вопросам.

В этот период, как выяснили в полиции, соучастники по указанию Раковой, Инкина и Стеценка составляли и передавали в бухгалтерию ФГАУ "подложные табели учета рабочего времени, платежные ведомости и иные бухгалтерские документы, отражающие недостоверные сведения относительно выполнения Артуром Стеценко своих должностных обязанностей и дополнительных работ".

Следствие полагает, что с июля 2017 года по ноябрь 2018 года Стеценко необоснованно получил в общей сложности зарплату и премии больше чем на 9 млн рублей, хотя в действительности он в фонде не работал и никаких дополнительных работ для организации не выполнял. Похищенные деньги соучастники потратили по собственному усмотрению, говорится в пресс-релизе.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере выделено из основного дела Раковой, ректора "Шанинки" Сергея Зуева и других. Стеценко был арестован по этому делу 7 октября.

Основное дело Раковой

В конце сентября стало известно об уголовном деле о мошенничестве, которое еще в августе возбудили по заявлению руководства Фонда новых форм развития образования.

По версии следствия, Ракова с сообщниками похитила деньги, выделенные в 2019 году при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование", заключенных с фондом, который, в свою очередь, в качестве субподрядчика привлек Московскую высшую школу социальных и экономических наук ("Шанинка"). Ракова, ранее возглавлявшая фонд, уже будучи замглавы Минпросвещения, лоббировала заключение соглашений. Работы по контракту не были выполнены, хотя часть денег была уплачена, считает следствие. Сумма хищений оценивается в 21 млн рублей.

Помимо Раковой, в деле фигурируют ректор "Шанинки" Сергей Зуев, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Все они арестованы. В "Шанинке" заявили, что часть работ по контрактам была выполнена, затем договор был расторгнут и по несделанным работам вуз выплатил фонду неустойку.

Второе обвинение

19 сентября Раковой и Заку предъявили обвинение в мошенничестве на сумму более 20 миллионов в связи с фиктивным трудоустройством 12 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук РАНХиГС, которым руководил Зуев.